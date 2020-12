Veertig maanden cel voor dreiging met gasontploffing in Wenduine

De feiten speelden zich af in een pand op de hoek van de Jokstraat en de Herenstraat. Op 10 maart werd de eigenares van het gebouw op de hoogte gebracht van de opvallende gasgeur. Op vier plaatsen bleken de gasleidingen losgekoppeld en opengezet. "Het ontploffingsgevaar was zeer reëel volgens de brandweer. Eén vonkje was genoeg geweest", pleitte de advocaat van de burgerlijke partij. Meester Olivier Ryde merkte bovendien op dat zijn cliënte en haar dochter in een aanpalend huis wonen.

De bewoner van het pand kwam onmiddellijk als verdachte in het vizier. M. zou immers ongeveer twee uur na de feiten uit zijn woning gezet worden. Bovendien had hij via sms tegenover meerdere mensen aangekondigd dat hij de gaskraan zou opendraaien. Ook een achtergelaten briefje voor de eigenares liet weinig aan de verbeelding over. Telefonie-onderzoek wees ten slotte uit dat hij in Wenduine was, terwijl hij naar eigen zeggen op café zat in Blankenberge.

Volgens de verdediging had M. een korte relatie met het slachtoffer, al wordt dat door de vrouw met klem tegengesproken. In die periode werd de beklaagde inderdaad labieler en agressiever, maar hij ontkende eind augustus tijdens zijn proces dat hij zijn dreigementen ooit heeft uitgevoerd. Daarnaast wierp de verdediging toen op dat de man met psychische problemen kampt. G.M. verbleef ook meermaals in psychiatrie. Meester Marleen De Soete plaatste vraagtekens bij het beperkte psychiatrisch verslag en vroeg daarom met succes de aanstelling van een nieuwe deskundige.

De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat M. toerekeningsvatbaar is en dus niet geïnterneerd hoeft te worden. De verdediging vroeg in die omstandigheden om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. "Mijn cliënt betwist de feiten niet langer en beseft dat zijn levenswandel niet oké was", pleitte meester De Soete. Toen de voorzitter polste naar de bekentenissen, gaf de beklaagde slechts een warrig antwoord.