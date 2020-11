Veilig fietspad tussen Poperinge en Woesten afgewerkt

De provincie heeft langs de Poperingestraat samen met de betrokken gemeenten een nieuw fietspad gerealiseerd, meer bepaald tussen de Burgweg en de N8 in Woesten. Het gaat om een aanliggende enkelrichtingsfietspad in rode betonstraatstenen over een lengte van 1,4 kilometer.

Het ging om de tweede fase van de aanleg van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De eerste fase werd in 2018 al ingehuldigd. Samen met de aanleg van de fietspaden werd onder meer ook het rioolstelsel vervangen en het wegdek vernieuwd.