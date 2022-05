"Veilige Labadoux": politie controleert op & rond festival

In Ingelmunster is het Labadoux-festival veilig verlopen. Dat zegt de lokale politiezone Midow die controles organiseerde op en rond het festivalterrein.

"Politiezone Midow heeft, samen met de organisatie en de hulpdiensten, kunnen meewerken aan een zeer veilige editie van het eerste festival van deze zomer", zegt Ruben Depaepe van de politie. "Er waren geen noemenswaardige problemen. De lokale politie was op het terrein, zowel te voet als per fiets. De multidisciplinaire commandopost kreeg geen grote problemen binnen, waardoor we kunnen spreken van een zeer veilige en wervelende editie."

866 voertuigen gecontroleerd

Op de wegen naar het festivalterrein werd zowel op zaterdagnamiddag (N50) als zondagvoormiddag (N382) een controle georganiseerd gedurende enkele uren. In totaal werden 640 voertuigen gecontroleerd, waarvan 45 zeer grondig.

Er werden 17 personen onderworpen aan een blaastest, allen bliezen "safe". Op zondagnamiddag werden in Oostrozebeke (N357) 166 voertuigen gecontroleerd, waarvan 16 zeer grondig.

Er reed niemand onder invloed. In totaliteit werden geen gerechtelijke vaststellingen gedaan, enkel een aantal processen-verbaal van waarschuwing voor kleinere overtredingen.

Gezamenlijke controles: wapen gevonden

Politiezone Midow en Politiezone Gavers blijven ’s nachts ook gezamenlijke controles uitvoeren voor de rest van de maand mei. Eind vorige week werd bij één van deze controles nog een wapen aangetroffen.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE OVER LABADOUX: