Veiliger fietsen in Alveringem

In Alveringem zijn er fietspaden aangelegd tussen de deelgemeenten Izenberge en Leisele via het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers. De Izenbergestraat is nu uitgerust met fietspaden aan de beide zijden van de weg.

De nieuwe vrijliggende fietspaden hebben een totale lengte van 1,6 km. Daarnaast maken ze meer en veiliger fietsverkeer mogelijk, vooral voor kinderen en ouders in Izenberge is dat een opsteker. De oudere kinderen van de basisschool fietsen dagelijks naar de hoofdschool in Leisele. Ze kunnen nu in de beide richtingen een comfortabel fietspad gebruiken.

De nieuwe verbinding is ook opgenomen in het fietsnetwerk Westhoek van Westtoer. Ten slotte zitten de bushaltes langs de fietspaden in een nieuw jasje. Het is nu voor de reizigers veiliger en comfortabeler om op- en af te stappen.