Veiliger naar school: overheid subsidieert achttien gemeenten

Vorig jaar konden lokale besturen subsidies aanvragen voor het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen en schoolroutes. Dankzij 86 toegekende subsidieaanvragen voor schoolomgevingen in achttien gemeenten komt er naar onze provincie ruim 650.000 euro. West-Vlaanderen is daarmee de best scorende provincie.

Schoolomgevingen en routes

In Vlaanderen worden, naast de schoolomgevingen, 250 schoolroutes met Vlaamse steun verkeersveiliger gemaakt. Daarvan liggen er 49 in negentien West-Vlaamse gemeenten. “Onze West-Vlaamse lokale besturen zetten duidelijk in op verkeersveiligheid. Ook in 2019 en 2021 werden subsidies toegekend voor 361 andere schoolomgevingen”, zegt Brecht Warnez.

Specifiek komen er in West-Vlaanderen verkeersveiligere schoolomgevingen in Ieper, Ichtegem, Kortrijk, Menen, Houthulst, Bredene, Koekelare, Ledegem, Zwevegem, Roeselare, Lendelede, Wingene, Harelbeke, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Wevelgem, Deerlijk en Torhout.

Ook fietsroutes van en naar school zullen aangepakt worden in Ledegem, Avelgem, Koksijde, Wevelgem, Wingene, Torhout, Ieper, Izegem, Anzegem, Kortrijk, Kuurne, Deerlijk, Hooglede, Lendelede, Menen, Beernem, Diksmuide, Harelbeke en Ingelmunster.