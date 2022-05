Veiliger naar school: Zwevegem en Ledegem krijgen subsidies

Over heel Vlaanderen investeert Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bijna één miljoen euro in veiligere schoolroutes en schoolomgevingen. Daarvan gaat 'slechts' 31 000 euro naar West-Vlaamse projecten.

In Ledegem krijgen de schoolomgevingen van de Hugo Verriestlaan, Kortewagenstraat en Rollegemstraat nieuwe wegmarkeringen en nieuwe verkeersborden. Om de weg naar school veiliger te maken, worden ook de wegmarkeringen en oversteekplaatsen in Sint-Eloois-Winkelstraat en Molenstraat aangepakt.

In Zwevegem komen naast nieuwe wegmarkeringen en nieuwe verkeersborden ook nieuw straatmeubilair. Daar gaat het om de omgeving van de Centrumscholen en de Kouterscholen.

“Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen”, aldus minister Peeters. "Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren.”