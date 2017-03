Veiligheid centraal op Dag van de Motorrijder

Op tien jaar tijd is het aantal verkeersdoden onder motorrijders in Vlaanderen met 21% gedaald, van 62 in 2006 tot 49 in 2015. Toch blijven motorrijders een kwetsbare groep in het verkeer. Dat heeft te maken met het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen.

De Dag van de Motorrijder kan rekenen op de enthousiaste steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Je hebt als motorrijder alleen maar te winnen bij opfrissing aan het begin van de lente. Voor het tweede jaar op rij bieden we gratis advies én gratis nazicht op meer dan 10 locaties in heel Vlaanderen. Motorrijders hebben vaak een stoer imago, maar ze zijn erg kwetsbaar in het verkeer: in vergelijking met autobestuurders lopen ze 57 keer meer risico om in een ongeval gedood of zwaargewond te raken’, aldus minister Weyts.