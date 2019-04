Veiligheid en armoedebestrijding topprioriteiten voor nieuwe bestuursploeg

De nieuwe bestuursploeg van Menen heeft z'n beleidsnota voor de komende zes jaar voorgesteld. De coalitie van Open VLD, Sp.a en N-VA wil uitdagingen zoals onveiligheid en armoede in de stad grondig aanpakken.

Veiligheid

Veiligheid staat hoog op de agenda. Burgemeester Eddy Lust. "Hiervoor rollen we een concreet lokaal veiligheidsplan uit met een eigen veiligheidscoördinator. We gaan ook voor een eigen sanctionerend GAS-ambtenaar. Zo spelen we kort op de bal voor kleine en grote criminaliteit."

'Menen aantrekkelijker maken'

De Leiewerken staan centraal de komende jaren, samen met de heraanleg van de Grote Markt in Menen en Lauwe Plaats. Ook de Vaubansporthal wordt gerenoveerd. Team 8930 investeert daarnaast in interventieteams die onmiddellijk op het terrein actief zijn en kleine onderhoudswerken snel kunnen uitvoeren. Ook het consequent onderhouden van openbaar groen en straatmeubilair zijn belangrijk. Tegelijk wil het bestuur de stad aantrekkelijker maken voor shoppers, toeristen en cultuurliefhebbers, ondermeer met de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk tot een volwaardige culturele ontmoetingsplek.

'Warm Menen'

Menen kampt met een armoedeproblematiek. 1 kind op 5 wordt in armoede geboren. En dat moet anders. Angelique Declercq, schepen voor armoedebestrijding: "Dat probleem willen we van bij de basis aanpakken met brugfiguren in de kinderopvang en scholen."

