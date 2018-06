Het veiligheidsgebouw van de politie en brandweer in Oostkamp is serieus uitgebreid.

Begin volgende maand neemt de recherche van politiezone Het Houtsche (Beernem-Oostkamp-Zedelgem) zijn intrek in de nieuwe ruimten. Er is onder meer plaats voor nieuwe verhoorlokalen, een aftapruimte en een eenheid tegen cybercrime. In totaal investeert de politie 1,8 miljoen euro in de uitbreiding. Op Open Bedrijvendag kan iedereen er een kijkje komen nemen.