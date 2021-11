Veilinghuis brengt unieke collectie trapauto's onder de hamer

In het Brugse veilinghuis Carlo Bonte wordt vandaag een unieke collectie vintage trapauto’s en ander authentiek speelgoed van de vermaarde fabriek Torck uit Deinze onder de hamer gebracht. Die komen uit een privéverzameling.

Het bedrijf Torck was een toonaangevende speler in de welvarende speelgoed- en kinderwagenindustrie van Deinze. Het werd in 1887 opgericht. Torck produceerde naast kinderwagens, ook speelgoed en meubels. Vooral de trapauto’s kenden veel succes.

In de jaren ’60 weerspiegelde de trapautocollectie het straatbeeld van de echte wagens, zoals de VW Kever, Fiat, Peugeot en Daf. Het bedrijf moest in 1971 de boeken sluiten, onder meer omwille van de toenemende concurrentie en de rage naar kunststoffen.

Het sluitstuk van de collectie vormt een promotiewagen. Dat is een vrachtwagen met aanhanger, speciaal gemaakt voor de Expo ’58.