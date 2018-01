Velofollies 2018 geeft startschot

Vandaag opent Velofollies de deuren in Kortrijk Xpo. Aan de start van het nieuwe fietsseizoen is het dé afspraak voor ruim 300 exposanten om hun nieuwste modellen voor te stellen op ruim 40.000 m² beursoppervlakte.

e-bike centraal

Rode draad doorheen deze editie is de elektrische fiets. Alle fietsen krijgen tegenwoordig een elektrische variant: niet enkel de stadsfiets, maar ook de mountainbike en zelfs de racefiets. Er is zelfs een uitgebreid testparcours voorzien voor iedereen die een e-bike wil gaan uittesten.

Workshops

Velofollies zet ook in op inhoud met workshops. Zo kom je meer te weten over de meerwaarde van vermogensmeting, een goede fietspositie en krijg je tips & tricks bij de aankoop van een nieuwe fiets, blessurepreventie of sportvoeding.

Bekend volk

Zoals elk jaar komen er ook heel wat profs en ex-profs langs op de beurs. Zo zijn Greg Van Avermaet en Oliver Naesen van de partij, evenals Tom Boonen, Sven Nys, Frank Schleck, Andrei Tchmil en José De Cauwer.

Praktisch

Je kan Velofollies bezoeken tot en met zondag. Een ticket voor een volwassene kost 11 euro.