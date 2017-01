Velofollies wil één ton fietskledij inzamelen

"Vélo Afrique organiseert al enkele jaren fietstochten doorheen Senegal en Kameroen. De opbrengst gaat naar beter onderwijs in Afrika. Ook dit jaar is Vélo Afrique aanwezig op Velofollies in Kortrijk en doet de organisatie een oproep om oude fietskledij en schoenen te deponeren aan stand n°507", aldus Velofollies in een persbericht. "De gedragen kledij en schoenen worden meegenomen op de volgende tochten in oktober en november in Kameroen. Ook Wereld Missie Hulp - kortweg WMH - zal de kledij verdelen in Afrikaanse landen waar fietsen intussen populair is geworden."

De medewerkers van Vélo Afrique doen een oproep om zoveel mogelijk fietskledij en -schoenen te deponeren in de grote bak aan stand n° 507 in hal 5. "Elke fervente fietser heeft wel wat gedragen spullen liggen dus waarom er niet voor kiezen deze spullen een tweede leven te schenken?", zegt Jeroen Leen van Vélo Afrique. "Wij zullen een deel verdelen tijdens onze volgende edities in Kameroen en ook WMH zal kleren verdelen in landen waar fietsen intussen ook populair is geworden. Intussen werd al meer dan 400 kilo verzameld en we hopen om de kaap van 1 ton te halen."