Venetiaans Carnaval in Brugge

Brugge stond het hele weekend in het teken van het Venetiaanse Carnaval. Een vijftigtal leden van de groep Les Costumés de Venise toonden hun rijk versierde maskers en kostuums.

Brugge mag zich dit weekend echt het Venetië van het Noorden noemen. Een vijftigtal elegant verklede carnaval vierders zorgen daarvoor. Carnaval in Venetië is niet te vergelijken met die bizarre kostuums van bij ons: het een feest waarbij iedereen piekfijn uitgedost in historische kostuums paradeert.