Venetiaans carnaval in Brugge

De verenigingen Sogni Venizian en Ohana zijn dit weekend te gast in Brugge om in hun unieke Venetiaanse kostuums door de straten van het Brugse stadscentrum te wandelen. Dit bezoek wordt georganiseerd door het Brugs Handelscentrum in samenwerking met Stad Brugge.

Originele kostuums

Elk kostuum is een origineel stuk, het resultaat van vele uren opzoek- en naaiwerk. Het echte Venetiaanse masker is een essentieel onderdeel van de outfit. Elk jaar wordt er ook een nieuw kostuum aangemaakt, dat is dit jaar niet anders. Ook de Brugse Koetsiers werken mee voor de stoet door het stadscentrum.

Er zijn vier wandelroutes waarop je de kostuums kan bezichtigen doorheen het weekend.