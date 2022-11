Ventilus: Burgemeesters willen garanties voor gezondheid

De burgemeesters van de steden en gemeenten langs het Ventilus-project willen garanties voor de gezondheid van wie in de buurt woont of werkt als de Ventilus-hoogspanningslijn toch bovengronds gaat. Dat blijkt na een digitale vergadering vanmorgen met een twintigtal burgemeesters.

Burgemeester Bart Dochy van Ledegem is de woordvoerder van de burgemeesters.

"We zijn ontgoocheld over de manier waarop we gisteravond in de online vergadering met de Vlaamse regering en de Duitse professor Westermann behandeld werden. Het leek op een verplicht nummer waarin zo weinig mogelijk vragen beantwoord werden."

"Garanties voor gezondheid"

Als Ventilus bovengronds komt willen we een afdwingbare verankerde gezondheidszorg, zegt burgemeester Barty Dochy. "De maximale norm is in opmaak net zoals de monitoring, maar het is nog niet duidelijk hoe de maximale jaargemiddelde belasting verankerd zal worden in de wet."

Op basis van rapport Westermann willen de burgemeesters nu wel dat Vlaanderen voor andere projecten het voortouw neemt in de ontwikkeling van ondergrondse hoogspanning.

En tenslotte: de burgemeesters zullen de wettelijke mogelijkheden bij het vastleggen van het nieuwe ruimtelijk plan voor de Ventilus-verbinding. Dat betekent dat ze bezwaren of juridische procedures zullen bekijken.