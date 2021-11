Ze zijn bezorgd over de gezondheid van de burgers maar geloven wel in de technologische evolutie.

Het aan land brengen van de geproduceerde elektriciteit op zee is volgens de burgemeesters nodig maar moet wel duurzaam gebeuren. Ze willen ook ellenlange procedures voorkomen die enkel zorgen voor onrust en verdeeldheid. De CD&V-burgemeesters vragen dan ook aan de intendant om verder in die richting te werken, nu z’n mandaat met drie maanden is verlengd.

LEES OOK: