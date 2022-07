Ventilus: "definitieve beslissing wordt pas in september gemaakt"

In de ministerraad stond vandaag het Ventilusdossier op de planning: bovengronds of ondergronds? Maar de Vlaamse regering heeft daarover geen akkoord bereikt. "We nemen in september een definitieve beslissing."

De Vlaamse ministers bogen zich vandaag over de hoogspanningslijn Ventilus die van zee naar het binnenland moet lopen. Dat gebeurde op de laatste ministerraad voor de zomer, een deadline die de Vlaamse regering zichzelf had opgelegd. "Als we nu niet beslissen, beslissen we nooit, met alle gevolgen van dien. Als na 2024 het licht eens uitvalt, denk ik dat iedereen eens goed moet kijken naar wat nu is beslist", zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir eerder.

Rapport over bovengrondse hoogspanning blijft basis

Maar nu blijkt dat die beslissing toch niet gemaakt is. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon tijdens de persconferentie. De beslissing wordt in september gemaakt. "De komende maanden volgt verder overleg met de betrokken burgemeesters."

Toch wijst Jambon ook op het rapport van intendant, Guy Vloebergh, die een bovengrondse hoogspanningslijn de enige optie vindt. "We vertrekken met dat rapport, en we hebben nog een hele reeks aan flankerende maatregelen, waarmee we nu in gesprek gaan."

Tegenkanting

Maar de twee hamvragen zijn: 'geraken de politici het vandaag nog eens?' En 'Wordt het boven- of ondergronds?' (Bekijk hieronder de reportage van gisteren.)