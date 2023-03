Ventilus Izegem: Boosheid en ook opluchting

In Izegem is er boosheid maar ook opluchting over het vastgelegde Ventilustraject.

In de buurt van een vijftiental bedrijven komt de hoogspanning bovengronds, eerder dreigden die al om bij zo'n scenario te vertrekken. Volgens het rapport van de Vlaamse regering kan het technisch gezien niet anders. De ondergrond is hier klei en zandleem en dan kan onderboren niet, ze zouden een hele brede sleuf moeten trekken en daarvoor is er te weinig ruimte. Involte, dat de bedrijven groepeert, ziet deze beslissing als een politieke kaakslag.

Ignace Vandewalle: "Ik verwijs terug naar het tracé dat een eerder hoogspanningslijn neemt, Stevin, in Koolkerke. Daar is men onder het Boudewijnkanaal gegaan. Daar is men ook onder de Damse vaart gegaan. Om onder het Boudewijnkanaal te gaan hebben ze twee tunnels van 14 meter breed gegraven op 32m diepte. Men is volledig onder het centrum van Koolkerke gegaan, dat was allemaal mogelijk. Maar om voor een bedrijventerrein over 400m ondergronds te gaan dat is kennelijk onmogelijk. Ik stel vast dat waar een wil is, ook een weg is. Ik stel vast dat hier geen wil is en ook geen weg zal komen. Dat is het schandalige."

"Er zijn bijna 1200 mensen die in die bedrijvenzone in Izegem werken. Dat is toch een zeer bittere pil. Wat zal u doen? Ik zal overleggen met de bedrijven. Er is in elk geval nog een openbaar onderzoek en er zijn ook andere stappen mogelijk. We gaan bekijken welke stappen wij moeten nemen en we zullen die ook nemen om de belangen van de Izegemnaar en de Izegemse werknemer te garanderen."

Toch ook opluchting

De burgemeester blijft voorstander van Ventilus ondergronds. Hij is dan wel weer opgelucht met de ruim 2 km ondergrondse aanleg in het woongebied De Mol. Ook de inwoners daar reageren opgelucht. Want de bestaande hoogspanningslijn, boven hun wijk, verdwijnt ook. Net als 147 kilometer aan lijnen in West-Vlaanderen. Ze leven wel mee met wie getroffen is: "We zijn al van in het begin ermee bezig. We hebben al een paar slapeloze nachten gehad. Ik vind het erg voor de anderen, want eigenlijk zou het overal ondergronds moeten kunnen."