Ventilus: "Ondergronds wel degelijk haalbaar, en zelfs snel," zegt onafhankelijk onderzoeker

De vergelijking in kostprijs boven- en ondergronds voor het Ventilusproject gaat niet gelijk op. Dat zegt onafhankelijk onderzoeker Filip Vanaeken uit Meulebeke. Meer nog: "meerdere projecten ondergronds te bundelen is zelfs goedkoper dan alleen Ventilus ondergronds," zegt hij.

Het protest tegen een bovengrondse hoogspanningsleiding van de Noordzee tot in Avelgem blijft aanzwellen. Tegenstanders stellen een ondergronds alternatief voor, "maar dat zou veel duurder uitvallen," zegt Elia, en het staat ook in het rapport van intendant Guy Vloeberghs. "Maar de vergelijking van de kostprijs tussen de twee voorgestelde mogelijkheden van Elia kan nu niet correct gebeuren," zegt Filip Vanaeken. Hij onderzocht de hele zaak. " Het bovengronds voorstel is enkel voor Ventilus doorheen West-Vlaanderen, terwijl het ondergronds voorstel extra verbindingen heeft die veel verder lopen dan de gevraagde verbinding tussen Zeebrugge en Avelgem, namelijk naar Courcelles en Tihange. Hierdoor maakt Elia de voorgestelde kostprijs hoger." (lees verder onder de foto)

"Elia heeft een realistisch alternatief met minder impact te weinig onderzocht, " zegt Vanaeken. "Maar voor bovengronds is er helemaal geen draagvlak, noch bij de mensen noch bij de lokale besturen."

"Nu geen tijd verliezen"

Maar nog niet alles is verloren, zegt Vanaeken: als het studiewerk naar gelijkstroom ondergronds snel kan gebeuren, is een snelle realisatie ook nog mogelijk. "Dan lijkt een realisatie van de eerste fase in West-Vlaanderen zelfs mogelijk tegen 2028-2029, zodat de offshore windenergie vanuit de Princess Elisabeth-zone tijdig kan aangesloten worden. Na voltooiing van de kabelaanleg in tweede fase doorheen Henegouwen, komt de hernieuwbare stroom vanuit de Noordzee zelfs mogelijks in 2030 tot in Courcelles. Daar zijn plannen voor een gelijkaardig project om de stroom van Ventilus door te trekken.

Maar dan is er één voorwaarde, zegt Vanaeken: "Dan moet de Vlaamse regering nu wel kiezen voor ondergrondse gelijkstroomverbindingen, en niet nog 2 jaar verliezen tot in 2024, om dan toch te herstarten."

