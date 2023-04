Ventilus: Onrust groeit ook in Zuid-West-Vlaanderen

Het laatste stuk van het traject van de Ventilus hoogspanningslijn loopt over Deerlijk. En daar is heel wat ongerustheid ontstaan.

De lijn wordt daar versterkt, maar die loopt pal over een woonzone met honderden huizen, waarvan een aantal vlakbij de masten en onder de kabels. Nu het traject definitief vast ligt, begint ook hier het protest de kop opsteken. En de gemeente Deerlijk schaart zich achter de bewoners.

"We zullen zeker iets ondernemen"

Burgemeester Claude Croes: "Het is zeker zo dat we iets moeten ondernemen. We zijn nu een klein stapje verder. Maar er volgen nog heel wat stappen. Er zijn nog momenten van participatie. Er is nog een openbaar onderzoek. Er kan nog gereageerd worden.

En wij zullen daar de belangen van onze burgers verdedigen. En niet alleen vanuit Deerlijk. Ik denk ook aan heel Zuid-West-Vlaanderen, aan Waregem, Harelbeke, Avelgem, Zwevegem. Het zijn allemaal mensen die bezorgd zijn, maar impact in de gemeente Deerlijk is wel het grootst. Dat kunnen we niet ontkennen."