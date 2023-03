Ventilus: regering legt tracé vast, "moeilijke, maar noodzakelijke keuze"

80 gezinnen

Verder gaat Ventilus naar Avelgem over bestaande hoogspanningslijnen, die een groter vermogen te verwerken krijgen.

In Torhout, in Lendelede en deels in Izegem zal de verbinding ondergronds komen. "Je kan niet op elke plek boren in de grond, zoals de bodemstructuur klei. Dat is het geval op het bedrijventerrein in Izegem. Daarom zal het daar wel bovengronds komen", zegt minister Demir.

Ook de maximale stralingsnormen legt de Vlaamse regering vandaag vast. Die liggen op 100 microtesla. "Dat is strenger dan wat Europa voorschrijft, namelijk 200 micro tesla", zegt Demir.

Vergoeding

Zowat 80 gezinnen liggen in de buurt van de nieuwe hoogspanningslijn en nog eens 110 andere liggen dicht bij bestaande lijnen die worden versterkt.

Buurtbewoners van het bovengrondse Ventilus-tracé zullen kunnen rekenen op een vergoeding, maximaal 25 procent van de woningwaarde zou dat zijn. De details daarover zijn nog niet gekend. Wel zullen mensen die dat willen, hun woning kunnen verkopen. Wie dat niet wil, krijgt een compensatie.

Ook voor diegenen die onder een bestaande lijn wonen, die later versterkt zal worden, krijgen een vergoeding.

Bestaande hoogspanning ondergronds

Er zal gekeken worden om bestaande bovengrondse 150kV-lijnen ondergronds te brengen, zoals tussen Oostende en Brugge, Brugge Blauwe Toren en Brugge Waggelwater en een deel in Rumbeke.

De regering wil volgend jaar starten met de werken. Toch volgt eerst nog een hele procedure, waarbij verschillende partijen nog in beroep kunnen gaan. Verwacht wordt dat dit ook effectief gebeurt, door burgerplatformen of bedrijven langs het traject.

"Mixed feelings"

"Ben ik tevreden? Neen, dat mag je me niet kwalijk nemen", zegt minister Hilde Crevits (CD&V), die zelf in Torhout woont. "Maar ik wil ook stroom aan land krijgen en de technologie is nog niet klaar om dat volledig ondergronds te laten verlopen."

"Ik heb wel begrip voor de lokale besturen waar er een impact zal zijn", zegt Crevits. "Het zal heel ingrijpend zijn als er werken worden uitgevoerd in die gemeenten."

"Technische keuze"

“De beslissing die we vandaag maken is een technische beslissing”, zegt Bart Somers. “Soms gebeurt het dat er vanuit het algemeen belang een beslissing moet gemaakt worden, dat is niet eenvoudig. Maar we hopen dat we het draagvlak zo sterk mogelijk kunnen maken, want het is een belangrijke stap op het vlak van energietransitie. Hoe dichter de lijn kan aansluiten bij de E403, zo veel te beter.”

