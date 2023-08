Ventilustraject gewijzigd: opnieuw winnaars en verliezers in Izegem

Het Ventilustracé is licht gewijzigd. Daardoor vallen meer woningen en bedrijven buiten de stralingszone. Maar voor een grote speler als Skyline die wil verhuizen vanwege Ventilus, is de aanpassing net slechter.

De elektromagnetische straling voor de 200 werknemers van technologiebedrijf Skyline in Izegem is door de recente kleine wijzigingen aan het Ventilustracé nog groter. Het bedrijf is ook eigenaar van het naastliggende Skypark met nog eens 400 mensen. Het technologiebedrijf noemt het opnieuw een slag in het gezicht.

"Voor ons is er dan ook maar één mogelijkheid en dat is een herlocatie, want wij willen een gezonde omgeving bieden aan onze medewerkers," zegt Bert Vandenberghe van Skyline. "Met zes gigawatt rakelings langs ons gebouw kan dat niet, dat is onmogelijk."

"Wij uit de gevarenzone"

Ook met het eerdere tracé besliste Skyline al om te verhuizen. Maar dat is zonder compensatie niet makkelijk. Op vandaag moet Elia eigenlijk totaal geen compensaties doen naar bedrijven toe, enkel naar mensen van wie hun huis getroffen wordt, maar de Vlaamse regering heeft beloofd om binnen de 100 meter wel een mogelijke opkoopregeling voor bedrijven te doen. Op vandaag is die er nog altijd niet. (lees meer onder de foto)

Een aantal gezinnen in de buurt van de bedrijvenzone is door de aanpassing dan weer uit de stralingszone: "Ik ben blij dat we eruit zijn, anders is ons huis niets meer waard," klinkt het.

Ondanks de wijzigingen blijft het advies van de stad Izegem toch negatief.

Ondernemersplatform: "Geen enkel alternatief werd onderzocht"