Verantwoordelijken vissterfte Brugse Ringvaart zijn bekend

De brandweer en een private firma hebben gisteren 950 kilo dode vis uit de Ringvaart gehaald. Vandaag krijgen ze hulp van de Civiele bescherming. Het water is vervuild door een illegale dumping van een stof uit Veevoeders in de regio Aalter-Beernem. De daders hebben zich aangegeven bij de politie en zullen voor de rechtbank moeten verschijnen. Wellicht krijgen ze de rekening van de opkuis en de milieuschade gepresenteerd. Met behulp van zogenaamde beluchters wordt het water momenteel gezuiverd. De zwemzone aan de Coupure in Brugge is gevrijwaard.