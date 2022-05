Verbindingsbrug in Zeebrugge feestelijk ingehuldigd

De gloednieuwe Verbindingsbrug in Zeebrugge is feestelijk ingehuldigd. Port of Antwerp-Bruges heeft de buurtbewoners en de werknemers uitgenodigd om voor de eerste keer over de splinternieuwe brug te fietsen.

De brug is een belangrijk project, omdat het de mobiliteit tussen de voor-en achterhaven in Zeebrugge zal verbeteren. Daarnaast komt die er ook om meer veiligheid te bieden aan fietsers en voetgangers. De Verbindingsbrug tussen de Jozef Verschaveweg en de Koffieweg maakt het toegankelijker voor grote zeeschepen om naar de westelijke achterhaven te varen.

"De Verbindingsbrug is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de Zeebrugse (fiets)infrastructuur. Niet alleen garandeert ze een betere Noord-Zuidontsluiting voor het scheepvaartverkeer, ook personenvervoer kan duurzamer én veiliger verlopen," aldus Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge.

Langste beweegbare draaibrug van Europa

Het project kostte zo'n 34 miljoen euro. Het gaat om de langste beweegbare draaibrug van Europa, want die is 130 meter lang. De doorvaartbreedte is 55 meter en het fietspad is vier meter breed. Onder het motto "zij aan zij over de brug" wijdt het havenbestuur de Verbindingsbrug in.