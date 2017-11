Verbist trekt naar Raad van State

"Onrecht aangedaan"

Twee weken later kan het slachthuis opnieuw open, met strengere maatregelen en onder verscherpt toezicht. Maar twee maanden later zijn de 120 werknemers nog steeds tijdelijk werkloos, een sociaal drama. 25 werknemers komen nog één dag per week naar het bedrijf. De andere dagen moeten ze gaan stempelen. Maar die situatie kan niet blijven duren. Zaakvoerder Verbist is ondertussen naar de Raad van State gestapt om de sluiting aan te vechten. Hij vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is en dat er te snel werd beslist om het slachthuis te sluiten.

(lees verder onder de video)