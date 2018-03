Verbist:"Ik ben geen bedrieger"

"Het doet wreed zeer dat Delhaize en Colruyt na zoveel jaren hebben afgehaakt", zegt Louis Verbist, de topman van de in opspraak geraakte slachthuisgroep Verbist uit Izegem in een aantal kranten.

"Ik bén geen deugniet of bedrieger. We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt. Ze weten dat, want ze komen in onze slachthuizen verdorie zélf de beste runderen uitkiezen én afstempelen."

Verbist is marktleider onder de Belgische vleesverwerkers, maar kwam vorige week voor de tweede keer in nog geen jaar in opspraak. Eerst waren er de undercoverbeelden van dierenmishandeling in een slachthuis in Izegem, daarna kwam fraude aan het licht in een vestiging van Verbist in Bastenaken. Delhaize zette de samenwerking met de hele groep Verbist stop. Colruyt schortte de samenwerking op.

"Ik lever al 42 jaar aan Delhaize en 39 jaar aan Colruyt en nog nooit heb ik reclamaties gehad", zegt de 73-jarige Verbist in een reactie aan de kranten. "Ik zweer op mijn kinderen dat wij nog nooit iets in gehakt hebben gedraaid dat daar niet mag in zitten. (...) Hoe durven ze te insinueren dat ik rot vlees naar mijn klanten stuur. Die liegen daar werkelijk voor 200 procent." Volgens Verbist wil de concurrentie hem "kapotmaken om dan vervolgens heel mijn bedrijf over te nemen."