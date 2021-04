Verblijfstoerisme boomt

Bij de meeste verhuurkantoren is het zoeken naar vrije appartementen of huisjes. Ook voor Servimo in Koksijde is de paasvakantie geslaagd. "We hadden de drukte snel in de gaten, we waren er op voorbereid", zegt Vincent Beuten.

Nieuwe trend

Toeristen boekten de afgelopen jaren vooral korte vakanties aan zee. Nu boeken ze voor langere periodes en maken ze er, noodgedwongen, ook vaak hun hoofdvakantie van. Bij de kantoren van Servimo in Koksijde en Sint-Idesbald komt negentig procent van de mensen die een appartement of huisje boeken uit Brussel of Wallonië.

"Buitenlandse toeristen merken we amper. Het zijn dus vaak Belgen, en velen polsen ook voor de zomervakantie." Klanten huren meteen voor één-twee weken tot zelfs een maand.