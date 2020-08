Verblijfstoerisme Brugge krijgt weer rake klappen

Wellicht sluiten veel hotels na de zomer opnieuw. Vrijwillig, of omdat er gewoonweg geen klanten zijn. De hotels noteren een bezetting van amper een kwart. En beterschap is nog niet in zicht. Want voor september kijken ze tegen een gemiddelde bezetting van 5 à 7 procent aan. "

Dat is dramatisch. Meer kan je daar niet van zeggen," zegt Dimitri Thirion van hotel Jan Brito.

Nochtans leek het verblijfstoerisme zich stilaan te gaan herpakken. Tot de Veiligheidsraad eind juli, toen er weer strengere maatregelen waren in combinatie met de kleurcode van ons land op de Europese kaart. Ook het nieuws over Antwerpen deed het toerisme geen deugd.