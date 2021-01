Verbod jeugdactiviteiten 'on hold', op vraag van minister Dalle

Gouverneur Decaluwé zet het verbod op activiteiten voor -12-jarigen in West-Vlaanderen "on hold", op vraag van minister van Jeugd Benjamin Dalle.

Reden is de uitbraak in Houthulst van de Britse variant van het coronavirus.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé voerde een verbod in op binnen (!) -activiteiten voor jongeren onder de 12 jaar. Dat melde hij na een overleg met onder meer infectiologe Erika Vlieghe naar aanleiding van de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst.

Wel nog in buitenlucht

De gouverneur wou met het verbod de verspreiding van die Britse variant tegengaan. Het verbod hield in dat alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor -12-jarigen niet langer kunnen plaatsvinden in de provincie West-Vlaanderen. Gouverneur Carl Decaluwé benadrukde dat activiteiten voor -12-jarigen in de buitenlucht wel nog mogen.

"Tijdelijke pauze inlassen"

"We willen met het verbod een pauzemoment inlassen om de situatie goed te kunnen inschatten. Als die inschatting is gemaakt, kan het goed zijn dat het verbod wordt opgeheven. Met het oog op de krokusvakantie is dat natuurlijk belangrijk", aldus Decaluwé.

Maar kort na de mededeling van de gouverneur kwam het bericht dat de beslissing 'on hold' wordt gezet, op vraag van Vlaam minister Benjamin Dalle.

