Verbod op grote bedragen in casino contraproductief tegen witwassen

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzetten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een...

De Kansspelcommissie maakte voor alle sectoren waarvoor ze bevoegd is een evaluatie van de vierde richtlijn van het Europees Parlement en de Europese Raad tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terreurfinanciering. Die wordt omgezet in Belgische wetgeving en leidde tot het "ontwerp van de wet met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en ter beperking van het gebruik van contant geld", die in april overgemaakt werd aan de Raad van State.

Tussenpersonen

Het voorontwerp van die wet voorziet in België een totaalverbod op verrichtingen in contant geld boven de 3.000 euro. Dat zou ook gelden voor casino's, waar de grens nu 10.000 euro bedraagt. De Kansspelcommissie stelt daar vragen bij. "Het preventief verhinderen van witwassen door het limiteren van inzetten in contant geld in casino's is geen zekere zaak. Klanten die effectief geld willen witwassen, kunnen hun contant geld gespreid inzetten om onder de drempel te blijven, ofwel in de tijd, ofwel door gebruik van tussenpersonen die in hun plaats het casino bezoeken en de registratieplicht doorlopen."

Witwassen zal daardoor moeilijk opgemerkt worden, besluit het rapport. "Daar waar een speler die met enige regelmaat gespreid over de tijd inzetten onder het drempelbedrag doet, door het casino zal worden opgemerkt en wegens 'verdachte transacties' zal worden opgevolgd, is dit veel moeilijker indien gewerkt wordt met tussenpersonen, die elk afzonderlijk worden geregistreerd, maar waarvan niet zomaar kan worden achterhaald dat de uiteindelijke begunstigde achter de schermen één en dezelfde persoon is. Het verlagen van de drempel om inzetten in contanten toe te laten van 10.000 euro naar 3.000 euro, kan mogelijk het spreiden van inzetten in tijd of via tussenpersonen aanwakkeren en op die manier contraproductief werken."