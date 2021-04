'Verbod op niet-essentiële reizen niet verlengen'

Het aantal coronabesmettingen daalde de voorbije dagen, maar in de ziekenhuizen is het nog altijd alle hens aan dek. Minister Vandenbroucke maakte meteen duidelijk dat dat laatste de belangrijkste graadmeter is om al dan niet te versoepelen.

"We mogen niet pokeren met de draagkracht van onze ziekenhuizen. Dat brengt de gezondheidszorg voor iedereen in gevaar", zei hij herhaaldelijk. Momenteel zijn er slechts 114 intensieve bedden vrij in ons land. "Dat is nog veel te riskant", klonk het.

Geen overbelasting veroorzaken

Het verbod op essentiële reizen naar de Europese Unie eindigt normaal op 19 april, en de minister van Volksgezondheid gaat ervan uit dat dit niet verlengd zal worden, zei hij zondag. "Maar er komt wel controle en sancties voor mensen die uit een rode zone terugkeren en zich niet laten testen. Dit zal afdwingbaar zijn", maakte Vandenbroucke zich sterk.

Over de opening van de horeca op 1 mei, na de uitspraken van coronacommissaris Facon en Horeca Vlaanderen, sprak Vandenbroucke zich niet uit.

De minister beklemtoonde dat de opening vooral "veilig" zal moeten gebeuren, om te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast raken.