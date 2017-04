Verbod op sterke drank op 50 dagen in Kortrijk

Het gaat om jongeren die de nacht vóór de 50 Dagen en de Dag van de Jeugdbeweging uitgaan tot in de vroege uurtjes en de volgende ochtend niet meer in staat zijn om op een normale manier aan de schoolpoort te verschijnen. Het stadsbestuur organiseerde daarop een overleg met de cafébazen van de Burgemeester Reynaertstraat, van het Jeugdhuis Reflex en van café ’t Kanon in de Doorniksesteenweg om te kijken wat we kunnen doen om hier tegen op te treden.

De cafébazen erkenden de problematiek en er werd gezamenlijk afgesproken dat de cafés komende vrijdag op de 50 Dagen tussen 4u en 9u ’s morgens (de eerste lessen starten om 8u30) geen sterke alcoholische dranken zullen serveren aan jongeren. De cafébazen zullen ook toezien op overmatig drankgebruik.

Voor de Dag van de Jeugdbeweging die eind oktober plaatsvindt, werd er zelfs nog verder gegaan. Op die dag zijn ook heel wat minderjarigen al vroeg op pad. Daarom werd afgesproken dat de cafés de nacht vóór en de ochtend van de Dag van de Jeugdbeweging reeds zullen sluiten tussen 4u en 9u ’s morgens. Ook de nachtwinkels zullen gevraagd worden om te sluiten tussen die uren.