Verboden bordeel wordt volkscafé

Zaterdag opent café N'Yzer officieel in het pand, dat enkele maanden bijna werd verbouwd tot bordeel in het hartje van Mesen.

"Le 30. Club privé." Dat stond wekenlang geschreven op de hoekwoning aan de markt van Mesen. De voormalige uitbater van café Den Yzer hield er vorig jaar mee op, waardoor het pand leeg stond. Dominique Alderweireld (70), bijgenaamd 'Dodo la Saumure' en 'de Pekel', zag zijn kans schoon om er een bordeel uit te baten. Een stripclub in het centrum van de stad, op een boogscheut van het gemeentehuis, speelplein en petanqueveld, zorgde voor onrust in de stad. Burgemeester ­Sandy Evrard hoopte het bordeel tegen te houden met de uitvaardiging van een absoluut verbod in een straal van 1 km rond de markt.

"We hoopten dat er een nieuw café zou openen. Met al die WO I-toeristen kan een extra café nooit kwaad", zei Evrard toen. Door de nieuwe bordeelregel kon er geen bordeel uitgebaat worden in de kleinste stad van het land, amper 358 hectare groot. Dominique Alderweireld is 's lands meest beruchte bordeelhouder. Hij werd ooit beschuldigd van het leveren van jonge prostituees aan voormalig IMF-baas Dominique Strauss-Kahn, maar bekwam de vrijspraak. De man wou de Mesense bordeelregel aanvechten, maar werd onlangs veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft effectief, en een boete van 60.000 euro voor het runnen van bordelen in Kuurne, Ronse en Wallonië.

Uiteindelijk kreeg Lucy Violeta Vicente Diaz (48) de kans om er opnieuw café te houden. "Ik werkte vroeger in cocktailbars in Peru en woon ondertussen 7 jaar in België. Het was altijd mijn droom om een eigen café uit te baten. Deze droom gaat nu in vervulling. N'Yzer is opnieuw een volkscafé, maar ik zorg voor wat latin vibes, zoals Spaanstalige muziek en zuiderse dranken."

"Het café draagt dezelfde naam als vroeger. N'Yzer was hier heel mijn leven lang", zegt haar partner Norman Platteau (51). "In Mesen zijn we meer gediend met een vierde café dan met een bordeel."