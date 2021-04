Verborgen talenten gebundeld in de expo What If

De lockdown biedt je de kans om jezelf op een andere manier te ontdekken. Dat is de insteek van het Kortrijkse project "What If". Kunstenares Cathy Bertel ging op zoek naar mensen die toen een verborgen talent ontdekten of nu eindelijk eens werk kunnen maken van een verre droom.

De expo "What If" vertelt het verhaal van mensen uit de streek die een positieve draai vonden tijdens de lockdown. Mensen die wat leuks ontdekten, een toffe hobby, een verborgen talent of een vergeten goesting.

Cathy Bertel kreeg als textielkunstenaar plots zelf met een grote leegte te maken. Maar door de vraag te stellen “Wat als” ontdekte ze ook nieuwe perspectieven. Nu trekt ze op interview – en foto ronde langs mensen die ondanks alles op hun pootjes terecht kwamen.

Bertel is intussen via crowdfunding op zoek naar financiële steun om haar project rond te krijgen. Meer info over het project is te vinden via de Facebook groep "What If ... Lockdown Leven". Het project wordt gesteund door Stad Kortrijk via DURF 2030.