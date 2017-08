Verbrugge Terminals geeft 17 hectare terug aan haven

Dat schrijven het vakblad Flows en het Nederlandse PZC. Verbrugge Terminals verstevigde in 2013 fors hun positie in de haven met een ruime concessie in de voorhaven, bestemd voor lolo-activiteiten. Er kwamen onder meer twee grote loodsen bij van 20.000m². Van de 25 hectare die Verbrugge toen in concessie nam, geeft het Nederlandse bedrijf er nu 17 terug af.

De gronden waren bestemd voor onder meer offshoreactiviteiten en als logistieke hub voor containerbehandeling, maar Verbrugge zag af van dat eerste plan en door de terugval van de containertrafiek in de haven van Zeebrugge zijn de gronden voor die activiteiten ook minder interessant geworden, al houden ze bij Verbrugge de hoop erin. "We zijn blij dat containerdiensten terugkomen naar Zeebrugge. We blijven in de haven ook actief met onze bestaande trafieken in papierpulp en metaalproducten en we zijn vast van plan andere activiteiten met toegevoegde waarde te ontwikkelen", zegt Martin Verbrugge aan de redactie van Flows. PSA Zeebrugge zou de concessie overnemen maar die plannen zijn nog niet concreet. PSA huurt en gebruikt de gronden wel al om pieken op te vangen.