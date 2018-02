Ook in Kortrijk onderzoeken politie en parket momenteel een verdacht overlijden. Veel informatie is er nog niet vrijgegeven.

Het onderzoek in de wijk Walle in Kortrijk loopt nog volop. Er is een man van 41 jaar om het leven gekomen. Het gaat mogelijk om een afrekening in het drugsmilieu, maar het parket is nog bezig met het onderzoek en geeft nog geen commentaar.

Ook in Rumbeke loopt er momenteel een onderzoek naar een verdacht overlijden.