Verdacht overlijden Roeselare: geen teken van geweld

Er zijn geen tekenen van geweld gevonden bij het verdacht overlijden in de Karnemelkstraat in Roeselare.

In een appartementsgebouw in de Karnemelkstraat werd woensdag het lichaam gevonden van een 38-jarige man onderaan de trap. Getuigen hadden 's ochtends een bonk gehoord. De man werd aangetroffen door bewoners van het appartementsgebouw. Bij de autopsie hebben ze geen teken van geweld gevonden.

"Behulpzame man"

Het gebouw behoort toe aan vzw saMENSpel, die begeleiding biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. "De overleden bewoners was een erg behulpzame en graag geziene persoon in de woning en bij de collega's", klinkt het bij de begeleiding. "Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar zijn familie. Onze begeleiding engageert zich om hen hierin bij te staan."