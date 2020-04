Verdacht overlijden van 90-jarige chirurg in Kortrijk

Deze ochtend werd in een woning in Kortrijk het levenloos lichaam van een 90-jarige man aangetroffen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk voert op dit ogenblik een onderzoek naar de verdachte omstandigheden waarin de man overleden zou zijn.

Het slachtoffer werd zondagochtend dood aangetroffen bij zijn woning in Hoog Mosscher in Kortrijk. Blijkbaar kwam de Kortrijkzaan mogelijk in verdachte omstandigheden om het leven, want het parket vorderde een onderzoeksrechter. Het lab en het afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan.

Het blijft voorlopig onduidelijk wat er precies zou kunnen gebeurd zijn. "Het onderzoek is volop lopende en in het belang van dit onderzoek wordt voorlopig niet uitgebreider gecommuniceerd", aldus procureur Hanne Demedts. Volgens Het Nieuwsblad zou het gaan om Frans Debaille, een voormalige chirurg van het AZ Groeninge.