Verdacht pakket bij Stock Americain loos alarm

In Brugge is Stock Americain Vermeersch in de Blankenbergsesteenweg (Blauwe Toren) een tijdlang ontruimd omdat er buiten het gebouw een verdacht pakket was gevonden. Het bleek uiteindelijk vals alarm.

Op dat ogenblik waren 150 mensen aanwezig in de winkel. Zij zijn naar huis gestuurd, net als het personeel. Er was een veiligheidsperimeter van 20 meter ingesteld. Ook in een ander bedrijf mocht niemand naar binnen.

Hulpdiensten ter plaatse

De politiediensten waren aanwezig en een gespecialiseerd team van DOVO kwam ter plaatse. De Blankenbergse Steenweg is intussen weer vrijgegeven.

Het parket opent wel een onderzoek. Als het gaat om een flauwe grap, zal de grappenmaker de factuur gepresenteerd krijgen.

YStock Americain Vermeersch in de Blankenbergstesteenweg is zonet ontruimd omdat er buiten het gebouw een verdacht pakket werd aangetroffen. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Onze politiediensten zijn aanwezig en een gespecialiseerd team van DOVO is al onderweg. pic.twitter.com/iVdpR6TN44 — Politie Brugge (@PolitieBrugge) June 1, 2018