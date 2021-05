Verdachte (45) moordpoging gevat in Gistel

Lucien Annot, de verdachte van de moordpoging in Bredene, is aangehouden. Na een klopjacht van vier dagen, vond de politie hem gisterenavond in Gistel.

De 45-jarige Lucien Annot werd gisteren gevonden en aangehouden in Gistel. Hij wordt verdacht van de moordpoging op zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend. Die feiten vonden plaats in de nacht van zondag op maandag.

Shotgun

Annot was zondagnacht binnengedrongen in de nieuwe woning van het koppel. Met een shotgun bedreigde hij het duo, en schoot hij de man in de schouder. Daarna ging de verdachte op de vlucht, nog steeds in het bezit van het vuurwapen.

Nadien volgde een dagenlange speurtocht van de politie. Donderdagavond kamden ze nog tevergeefs het Provinciaal Domein Raversijde uit, waarna vrijdag een officieel opsporingsbericht werd gelanceerd.

Bende van de Opex

Uiteindelijk vond de opsporingsdienst hem vrijdagavond in Gistel. Hij wordt zaterdagochtend voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Annot raakte eerder veroordeeld tot in totaal 11 jaar gevangenisstraf, voor onder meer gewapende overvallen. De man behoorde in de jaren negentig tot de beruchte ‘Bende van de Opex’, vernoemd naar een wijk in Oostende.