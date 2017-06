Verdachte beweert dat vriendin hem vroeg haar te vermoorden

De man kwam vanmorgen voor de raadkamer. Hij verklaart dat hij haar doodde op haar eigen vraag en dat hij dat ook deed op de manier die zij wou. Die uitleg klinkt erg vreemd, een psychiatrisch onderzoek en de reconstructie moeten meer duidelijkheid brengen.

De politie vond de vrouw van 56 jaar dood op haar bed in een appartement in de Oude Vestingsstraat, hartje Kortrijk. De vrouw was gewurgd met het lint van haar badjas, haar lichaam was opengesneden. De man van 62 jaar is volgens zijn advocaat erg rustig na wat er gebeurd is. Hij blijft er bij dat het de vrouw was die het vroeg en heeft geen strafrechtelijk of psychiatrisch verleden.