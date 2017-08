Verdachte blijft in cel voor vluchtmisdrijf

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 augustus vroegen vier meisjes uit Vlaams-Brabant in het centrum van Oostende een lift richting Westende. De meisjes van 15 en 14 jaar oud stapten uiteindelijk in bij een 18-jarige man uit Le Roeulx en een 17-jarige uit La Louvière. Even later stapte ook nog een vriendin van de bestuurder in de gestolen Peugeot 207. Twee Vlaamse meisjes sprongen uit het voertuig toen ze in de Alfons Pieterslaan een politiecontrole opmerkten. De bestuurder vluchtte aan snelheden tot 160 kilometer per uur en crashte in de wegenwerken op de Nieuwpoortsesteenweg. Er vielen vier zwaargewonden, maar de bestuurder nam toch de benen.

De politie ging met man en macht op zoek naar de verdachte. Uiteindelijk werd hij vrijdagnamiddag rond 16.30 uur in Bergen opgemerkt door de lokale politie. De verdachte probeerde nog tevergeefs te vluchten, maar hij liep op krukken en geraakte niet ver. Blijkbaar had de jongeman zich onder een valse identiteit in een ziekenhuis in eigen streek laten verzorgen.

De verdediging vroeg tevergeefs om een vrijlating onder voorwaarden, maar de raadkamer wil minstens eerst het onderzoek naar de herkomst van de Peugeot afwachten. Die werd in het Noord-Franse Valenciennes gestolen, maar de verdachte beweert dat hij het voertuig in het zigeunermilieu aankocht.

"Mijn cliënt ziet zelf in dat hij zich laf heeft gedragen", aldus meester Jelle Dejaegher. "Hij was in paniek en had angst voor de gevolgen. Nu neemt hij zijn verantwoordelijkheid en heeft hij zijn spijt uitgedrukt."