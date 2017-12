Verdachte brandstichter mag de cel uit

De Brugse raadkamer heeft een 51-jarige Oostendenaar voorwaardelijk vrijgelaten in het onderzoek naar brandstichtingen in garageboxen.

Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de vrijlating. Begin juni werd de ondergrondse parkeergarage aan het Mijnplein getroffen door een brand. De man bleek in een van de garageboxen te wonen en werd aangehouden voor brandstichting. Mogelijk is hij ook verantwoordelijk voor branden in het leegstaande gebouw van de Vercamerschool. De verdachte verklaarde steeds dat hij de branden zeker niet opzettelijk had veroorzaakt. De man werd de maand nadien vrijgelaten, maar bij een nieuwe garagebrand onder hetzelfde Mijnplein werd hij weer ingerekend, samen met twee anderen. Ook na zijn aanhouding kreeg de badstad af te rekenen met meerdere brandstichtingen.

Inbraken

De man is nu onder voorwaarden op vrije voeten, tenzij het parket in beroep gaat. De dakloze Oostendenaar zal bijvoorbeeld de nachten in de winteropvang moeten doorbrengen. Hij moest zich onlangs ook voor de strafrechter verantwoorden voor dertien diefstallen in garageboxen en op een werfkeet. Daarvoor verschijnt hij in januari voor de strafrechter.