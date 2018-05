Verdachte brandstichting hotelschool vrij onder voorwaarden

Zaterdagochtend werd brand gesticht in de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. De politie kon al snel een verdachte oppakken.

Onder invloed

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, meldt dat de man ondertussen werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De verdachte was op het ogenblik van de feiten onder invloed van alcohol.

Snel gearresteerd

Vlak voor de opendeurdag brak een brand uit in de kantoren van de bekende Brugse hotelschool. Tijdens de bluswerken vond de brandweer verschillende brandhaarden wat wees op brandstichting. Al snel werd een verdachte gearresteerd. Het zou gaan een 22-jarige man die zich in de buurt van de brand bevond op het moment van de feiten.

Uitgaans- en alcoholverbod

De verdachte is ondertussen voor de onderzoeksrechter verschenen, die hem vrij laat onder strenge voorwaarden. De man krijgt niet enkel een uitgaansverbod, maar ook een alcoholverbod. Hij was geïntoxiceerd op het moment van de feiten. Over zijn motieven is nog steeds niets bekend.

