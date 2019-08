Verdachte campingmoord mogelijk op vrije voeten

In de zaak van de campingmoord in Middelkerke heeft de Brugse raadkamer één van de drie verdachten onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Romuald V. houdt vol dat hij het slachtoffer met geen vinger aanraakte. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kan wel nog beroep aantekenen tegen zijn vrijlating. De politie van Middelkerke onderwierp in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december 2017 in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden aan een controle. Het levenloze lichaam van de 36-jarige Oostendenaar Mihael P. werd ontdekt in de koffer van de wagen. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen ernstig verminkt.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Julien B. en Alain D. werden net als Romuald V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkververberging. Het is niet duidelijk hoe de feiten in de caravan zich precies hebben afgespeeld. Van bij de start van het onderzoek schreeuwt Romuald V. zijn onschuld uit.

Het was uiteindelijk wel V. die een vriendin optrommelde om "een probleem op te lossen". Kelly D. zakte samen met haar vriend Bruno C. vanuit Namen af naar Middelkerke. Zij worden enkel verdacht van lijkverberging en werden na enkele maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten.

Parket kan beroep aantekenen

Meester Filip De Reuse, advocaat van Romuald V., drong vrijdagochtend opnieuw aan op de voorwaardelijke vrijlating van zijn cliënt. De raadkamer volgde het standpunt van de verdediging en legde de verdachte 19 voorwaarden op. Romuald V. mag na zijn vrijlating onder andere geen contact hebben met de andere betrokkenen of met de pers. Daarnaast krijgt hij een avondklok en een alcoholverbod opgelegd. V. mag minstens de komende maanden ook niet op café of naar een festival.

Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de vrijlating van de verdachte. In dat geval zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling binnen twee weken de knoop moeten doorhakken. Julien B. en Alain D. blijven wel sowieso twee maanden langer in de cel.

