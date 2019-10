Verdachte Carapilsbende voor de rechter voor slagen en verwondingen

Na een schermutseling kwam het slachtoffer kwalijk ten val met zijn fiets en overleed later aan zijn verwondingen. Nu het onderzoek is afgerond, zal de man zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de feiten.

In juni kwam het tot een discussie tussen enkele personen die vaak rondhangen in de buurt. Daarbij kwam een 44-jarige man ten val. Hij slaagde er nog in om naar huis te fietsen, maar overleed enkele dagen nadien aan zijn verwondingen. Camerabeelden maakten de identificatie van de verdachte mogelijk. Het duurde echter een week vooraleer hij zich bij de politie kwam aanmelden. De man werd aangehouden, maar kwam na een maand vrij onder voorwaarden.

De stad Ieper besloot naar aanleiding van het incident om een alcoholverbod in te voeren in de buurt van het station en er kwam extra politietoezicht.

