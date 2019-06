Verdachte dodelijk incident Ieper meldt zich en is aangehouden

Het gaat om K.V. (38) zonder gekende woonplaats. Hij is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Hij werd intussen verhoord en is deze namiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Hij is goed gekend bij de politie en werd in het verleden al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij liep onlangs nog een veroordeling op voor de correctionele rechtbank. Hij zal maandag voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Discussie over geleende fiets

Vorige week donderdag had het slachtoffer een discussie over een te lang uitgeleende fiets. Eén man gaf hem een klap in het gezicht. Een ander tilde het voorwiel van zijn fiets op, waardoor het slachtoffer ten val kwam en met zijn hoofd op de betonvloer terechtkwam. Hij lag 5 minuten roerloos op de grond maar krabbelde daarna recht en fietste naar huis. 's Morgens belde de moeder van het slachtoffer de hulpdiensten, omdat de toestand van de man fel verslechterd was. Hij had een schedelbreuk en hersenbloeding opgelopen en was in coma geraakt. Intussen is hij dus overleden.

