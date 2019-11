Verdachte drifter vraagt de vrijspraak

Hij wordt verdacht van driften op de rotonde aan het bedrijf Poco Loco in Roeselare. Dat is een spectaculaire rijstijl die niet op de openbare weg thuishoort. De man is ziek en was niet aanwezig in de rechtbank. Zijn advocaat vroeg bijna over de hele lijn de vrijspraak.

Wie was de chauffeur?

Volgens zijn raadsman heeft de dertiger een aantal voertuigen die hij ook geregeld uitleent aan vrienden of familie. Het is dan ook onmogelijk te zeggen wie er achter het stuur zat. Ook al omdat het openbaar ministerie niet kan aantonen is op welke dag de inbreuk precies werd gepleegd. Op een eerder zitting beweerden twee andere verdachten dat zij niet achter het stuur van de wagen zaten.

Het openbaar ministerie vraagt om een langdurig rijverbod. Het filmpje op sociale media zorgde ook voor enkele copycats. Op 2 december kent iedereen zijn straf.

