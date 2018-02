Verdachte dubbele moord naar hof van Assisen

De goeie vriend is langs het Jaagpad in Zeebrugge aangetroffen door een groep mountainbikers en overlijdt later in het ziekenhuis aan een schotwonde in het hoofd. Niet veel later wordt ook het verkoolde lichaam van gevonden van een vrouw na een woningbrand in Blankenberge. Haar zoon bekent twee dagen later beide moorden.

Het onderzoek naar de dubbele moord is ondertussen afgerond, waardoor de zaak verwezen kan worden. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof zal de man zich moeten verantwoorden voor het Hof van Assisen en niet voor de correctionele rechtbank.

De verdachte zal door een vertrouwensbreuk met zijn eerdere advocaat wel eerst een nieuwe advocaat moeten vinden. Daarom is de verwijzing uitgesteld tot vrijdag 2 maart.