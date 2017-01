Verdachte duinenmoord komt vrij mits betalen borgsom

In de zaak van de duinenmoord in Zeebrugge komt de vriend van het slachtoffer voorwaardelijk vrij als hij een borgsom van 25.000 euro betaalt. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Op 17 augustus 2010 werd een lichaam in de duinen van Zeebrugge gevonden. Het slachtoffer Milena Raycheva kon pas na vier jaar onderzoek geïdentificeerd worden. Op 21 januari 2015 werd haar vriend van Turkse origine in Rotterdam opgepakt. De verdachte Kenan B. beweert dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. Volgens de Rotterdammer zou het slachtoffer aan de haal zijn gegaan met 7.000 euro.

Ontkenning

Kenan B. blijft ontkennen dat hij iets met de moord te maken heeft. DNA-onderzoek op haren die werden aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer bleken niet van hem te zijn. De raadkamer in Brugge besliste om de man voorwaardelijk vrij te laten onder een borgsom van 10.000 euro, maar het parket tekende beroep aan. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde dinsdag de vrijlating onder voorwaarden, maar legde een borgsom van 25.000 euro op.